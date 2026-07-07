Полтава завершила співпрацю з двома півзахисниками

СК Полтава оголосив про припинення співпраці з півзахисниками Дмитром Плахтирем та Олександром Пʼятовим.

Про це повідомила пресслужба клубу.

Обидва футболісти залишили полтавський клуб за взаємною згодою сторін.

"СК Полтава дякує гравцям за вагомий внесок у результат команди за час виступів у складі "малиново-золотих" та бажає успіхів у подальшій кар'єрі!", – йдеться у повідомленні клубу.

Плахтир приєднався до команди влітку 2023 року та провів у її складі три сезони. Разом із Полтавою він став срібним призером Першої ліги та допоміг команді виступити в Українській Прем'єр-лізі. Також 30-річний футболіст був віцекапітаном колективу.

За три сезони Плахтир зіграв 71 матч у всіх турнірах (41 – у Першій лізі, 27 – в УПЛ та 3 – у Кубку України), забивши сім м'ячів.

Пʼятов став гравцем СК Полтава взимку 2026 року, однак закріпитися в основному складі не зумів. Він провів за команду вісім матчів, не відзначившись результативними діями.

Плахтир нещодавно приєднався до фіналіста Кубку України Чернігова, а от П'ятов наразі залишається вільним агентом.

Раніше повідомлялося, що Полтаву залишили чотири футболісти: воротар Валерій Восконян, захисник Євген Місюра, півзахисник Арсеній Дорошенко та нападник Максим Марусич.

Нагадаємо, що за підсумками сезону-2025/26 Полтава втратила місце в УПЛ та продовжить виступи в Першій лізі.