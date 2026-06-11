Марусич оголосив про відхід з Полтави

Атакувальний півзахисник Максим Марусич заявив, що покине СК Полтаву.

Про це він розповів в Інстаграм.

"Хочу подякувати всім, хто причетний до команди СК "Полтава", і, звичайно, президенту клубу! Я пережив багато крутих моментів у цій команді та бажаю, щоб СК розвивався і рухався тільки вперед. Також обіймаю кожного з гравців, з якими ми щодня пробігали свою законну 10-ку кілометрів на тренуванні", – сказав він.

Окремо хавбек згадав тренера Полтави Володимира Сисенка, який помер на 64-му році життя.

"Також пам'ятаю, хто насправді і є СК Полтава. P.S. Сисенко В. А. — царство небесне. Справжня історія клубу будується з людей, які вкладають у нього душу. Для мене СК Полтава – це не просто команда, а частина життя, спогади, які залишаться назавжди, і люди, яких я ніколи не забуду. Дякую за кожен день, кожне тренування, кожну перемогу і навіть за моменти, які робили нас сильнішими. Вірю, що дух, який закладали справжні люди цього клубу, буде жити в ньому ще багато років", – написав Марусич.

32-річний гравець у минулому сезоні відіграв 21 поєдинок, відзначившись 4 голами та 1 асистом.

Нагадаємо, Полтава зайняла останню сходинку в турнірній таблиці та понизилися у класі.