Екскапітан СК Полтава приєднався до складу фіналіста Кубку України
Колишній капітан та півзахисник СК Полтава Дмитро Плахтир став гравцем ФК Чернігів.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Терміни контракту та фінансові деталі в офіційній заяві не розголошуються, проте портал Transfermarkrt стверджує, що угода з півзахисником була підписана до 30 липня 2027 року.
Зауважимо, що 30-річний Плахтир є вихованцем донецького Металурга. У сезоні-25/26 гравець провів у футболці полтавського колективу 28 матчів, у яких відзначився 3 голами та 1 асистом. Проте після вильоту команди з Української Прем'єр-Ліги, капітан залишив команду на правах вільного агента.
Нагадаємо, що напередодні команду "жовто-чорних" покинули півзахисник Владислав Чабан та центрбек Владислав Шаповал.
Додамо, що Чернігів у минулому сезоні створив сенсацію в розіграші Кубку України, пробившись до фіналу, де поступився київському Динамо (1:3). У чемпіонаті Першої ліги "тигри" посіли 13-те місце та зберегли прописку в другому дивізіоні.