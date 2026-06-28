СК Полтава припинив співпрацю з чотирма гравцями

СК Полтава оголосив про відхід чотирьох гравців напередодні старту зборів в межах підготовки до сезону-2026/27, який команда проведе у Першій лізі після вильоту з УПЛ.

Про це повідомила пресслужба клубу.

Зокрема, колектив залишили голкіпер Валерій Восконян, захисник Євген Місюра, нападник Максим Марусич, а також півзахисник Арсентій Дорошенко.

Восконян підписав контракт із "містянами" у 2024 році, перейшовши з Інгульця. Довгий час був головним голкіпером команди. За два сезони встиг провести 34 поєдинки (21 у першій лізі та 13 в УПЛ).

Євген Місюра приєднався до складу СК Полтава влітку 2024 року після виходу з Кудрівки. За час виступів у складі полтавців зіграв 50 матчів (23 у першій лізі, 25 в УПЛ та 2 у Кубку України). В активі центрального захисника 8 голів (6 у першій лізі та 2 в УПЛ).

Максим Марусич прийшов до Полтави взимку 2024 року. Провів 55 матчів (32 у першій лізі, 20 в УПЛ та 3 у межах Кубку України). В активі форварда 10 голів (6 у першій лізі, 2 в УПЛ та 1 у Кубку).

Арсентій Дорошенко прийшов до клубу восени 2025 року. Став гравцем основного складу та провів 22 поєдинки у Прем'єр-лізі. За цей час відзначився одним голом та двома результативними передачами.

Напередодні УПЛ повідомила, що саме у ворота Полтави арбітри назначали найбільшу кількість пенальті у сезоні-2025/26.