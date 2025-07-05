УАФ підтвердила штраф новачка Української Прем'єр-ліги

Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу оштрафував новачка УПЛ СК Полтаву за махінації під час проходження атестації на участь у Прем'єр-лізі.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Сума штрафу склала 400 тисяч гривень.

"Розглянувши заяву адміністративного підрозділу з атестації футбольних клубів Центру футбольної освіти та лідерства щодо можливого порушення вимог системи атестації СК "Полтава" (Полтава), зобов’язав СК "Полтава" (Полтава) сплатити обов’язковий грошовий внесок у розмірі 400 000 (чотириста тисяч) гривень (за надання недостовірної інформації під час проходження системи атестації)", – йдеться у заяві.

СК Полтава посіла друге місце за підсумками сезону Першої ліги та напряму вийшла в УПЛ. При проходженні атестації на допуск в Українську Прем'єр-лігу полтавці вказали, що гратиме домашні матчі на стадіоні ім. О. Бутовського.

Така інформація викликала обурення у керівництва Ворскли, яке вказало на неправдивість даного твердження. У підсумку Полтава розв'язала питання із домашньою ареною і буде грати на стадіоні "Зірка" у Кропивницькому.