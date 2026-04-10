Попереду важливий матч з Шахтарем: Ротань пояснив ротацію складу в грі з Полтавою

Головний тренер Полісся Руслан Ротань підбив підсумки переможного матчу проти Полтави (4:0).

Про це 44-річний фахівець розповів в інтерв'ю УПЛ ТБ.

У грі проти аутсайдера УПЛ Ротань провів ротацію складу, надавши ігровий час резервістам.

"Ротація? Так, треба комусь давати ігрову практику, але є питання щодо дискваліфікацій, а у нас попереду важливий матч із Шахтарем. Ми про це думали", – сказав Ротань.

Завдяки впевненій перемозі футболісти Полісся отримають додатковий вихідний від тренера.

"Пообіцяли хлопцям, що якщо все добре сьогодні буде, то у них буде додатковий вихідний. Вони заслужили", – додав Ротань.

Зазначимо, що в наступному турі Полісся зіграє проти Шахтаря. Поєдинок 24-го туру відбудеться 20 квітня та розпочнеться о 18:00.

У турнірній таблиці "вовки" йдуть на третьому місці, маючи в активі 46 очок. "Гірники" разом із ЛНЗ лідирують у чемпіонаті. В обох команд по 50 балів, але у донеччан ще є гра в запасі.

Раніше Ротань відреагував на чутки про можливе запрошення в збірну України.