Затиснути яйця у двері й допитувати: президент клубу УПЛ відреагував на інформацію про здачу матчу

Президент Полтави Сергій Іващенко відреагував на інформацію про можливу здачу матчу проти Полісся (0:4) у межах 23 туру чемпіонату України.

Його слова передає "Український футбол".

Напередодні було повідомлення, що на гру проти Полісся поставили 850 тисяч доларів одним ординаром на тотал більше ніж 2,5 — тобто на те, що в грі буде більше двох голів.

"Не знаю навіть, як реагувати на цю інформацію… От просто не знаю, чесно. Потрібно переглянути матч із Поліссям, проаналізувати, зараз щось предметно говорити не можу. Та й якось не хочеться нічого говорити… Припускаю, що деякі гравці Полтави могли домовитися і здати гру? Припускаю. Внутрішнє розслідування? Ну, ось як ви це собі уявляєте? У нас же в клубі немає служби внутрішньої безпеки. А мені що робити? Припустимо, викличу я гравця до себе і запитаю: "Здавав гру, ставив ставки?" Він скаже – "Ні!" І що далі? Затиснути яйця у двері й допитувати? Ось їду, читаю всі ці новини… Якесь суцільне розчарування в усьому…", – сказав Іващенко.

Наразі клуб має серію з дев'яти матчів без перемог. У турнірній таблиці полтавська команда посідає останнє місце, маючи десять очок.

Раніше повідомлялося, що Полтава може провести наступний домашній матч у рідному місті.