Президент Вереса: Клуб зіткнувся із шантажем від агентів Айдина

Олександр Булава — 9 лютого 2026, 21:40
Президент Вереса: Клуб зіткнувся із шантажем від агентів Айдина
Ерен Айдін
ФК Зіра

Президент рівненського Вереса Іван Надєїн розповів ситуацію з турецьким вінгером Ереном Айдином, який самовільно залишив розташування команди.

Про це функціонер розповів у коментарі клубній пресслужбі. Інтерв'ю було записано ще до переходу гравця в азербайджанську Зіру.

"На жаль, за останні декілька тижнів клуб стикнувся з прямим шантажем агентів Айдина. Вони напряму погрожували клубу всякими, скажемо так, такими діями подібними. Тому ми займали виключно правильну позицію, я вважаю. У нього є контракт – ми його повністю виконуємо, він має його виконувати.

Тому всілякі інсинуації, намагання якось вплинути – насправді було багато різних пропозицій, які вони ніби пропонували, але все це не було конкретно, все це було якимись смсками, якимось тиском.

Основна була задача – вони просто чомусь, напевно, вважають, що кудись його зможуть продати, умовно, і отримати за це комісію. Ми ж вважаємо, що ці дії нашкодять кар'єрі Айдина. Той клуб, який його навіть і візьме зараз – він буде солідарно відповідати перед нами, ми підемо в суди, будемо захищати наші права.

І щоб усі розуміли, що з Вересом зв'язуватися в цьому плані – ми будемо захищатися, будемо вести себе в юридичній площині максимально агресивно для того, щоб захистити наші права в першу чергу", – сказав Надєїн.

Нагадаємо, що Айдин самовільного залишив розташування українського клубу ще 3 лютого, після чого навіть не виходив на зв'язок.

За рівнян турецький нападник виступав із вересня 2025-го. Відтоді провів лише 10 матчів, у яких відзначився голом та 3 асистами. До переходу у Верес Айдин виступав виключно у турецьких колективах. Крайнім клубом перед переїздом в Україну був турецький Галатасарай.

