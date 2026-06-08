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УПЛ назвала клуб, у ворота якого було призначено найбільшу кількість пенальті в сезоні-2025/26

Олексій Мурзак — 8 червня 2026, 20:52
УПЛ назвала клуб, у ворота якого було призначено найбільшу кількість пенальті в сезоні-2025/26
УПЛ

У минулому сезоні чемпіонату УПЛ арбітри призначали 67 пенальті у ворота 15-ти клубів.

Такі статистичні дані наводить пресслужба ліги.

Найчастіше 11-метрові удари пробивалися у ворота Полтави – 12 разів (12 голів). Останній пенальті було пробито у 29-му турі у матчі з Динамо (Андрій Ярмоленко).

У ворота Олександрії пенальті били 8 разів (7 голів), Епіцентру – 7 (4), Оболоні – 7 (7). Жодного разу з "позначки" не пробивали лише суперники ЛНЗ.

За кількістю пенальті у свої ворота Полтава увійшла до топ-4 у історичному рейтингу.

Рекордну кількість 11-метрових (15) вперше було виконано у ворота Зорі в сезоні 1994/95, а у сезоні 2018/19 рекорд повторив київський Арсенал.

Напередодні президент СК Полтава Сергій Іващенко підбив підсумки сезону УПЛ, в якому його команда зайняла останню сходинку в турнірній таблиці та знову понизилися у класі,

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