Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Сістерс розгромили Поділля у 10-му турі чемпіонату України

Микола Дендак — 2 листопада 2025, 08:35
Сістерс розгромили Поділля у 10-му турі чемпіонату України
facebook.com/seasters.football

Одеський клуб Сістерс без проблем обіграв ЕМС-Поділля в матчі 10-го туру чемпіонату України з футболу серед жіночих команд.

Поєдинок завершився з рахунком 3:0.

Усі голи були забиті ще в першому таймі. До 25 хвилини дублем відзначилася Прицина, а крапку в зустрічі поставила Майбородіна, яка забила на 32 хвилині.

Чемпіонат України з футболу серед жінок
10 тур, 1 листопада

Сістерс – ЕМС-Поділля 3:0 (3:0)

Голи: 1:0 – 19 Прицина, 2:0 – 25 Прицина, 3:0 – 32 Майбородіна

Ця перемога дозволила Сістерс відірватися від Шахтаря у боротьбі за топ-3 турнірної таблиці. Попереду тільки Металіст 1925 та Ворскла – головні фаворити на перемогу в чемпіонаті.

Нагадаємо, нещодавно жіноча збірна України зіграла внічию з Румунією у товариському матчі. А перед цим українки мінімально обіграли Словаччину.

Поділля Чемпіонат України з футболу серед жінок Сістерс Одеса

Чемпіонат України з футболу серед жінок

Не відчули спротиву: Металіст 1925 розгромив Поділля та очолив турнірну таблицю Вищої ліги
Колос декласував Поділля, забивши 10 м'ячів, Шахтар втратив бали у грі з Кривбасом у Вищій лізі
Металіст 1925 розгромив Шахтар, Полісся розписало мирову зі Сістерс у чемпіонаті України
Шахтар переграв ЕМС-Поділля у заключному матчі 7-го туру чемпіонату України
Ворскла обіграла Металіст 1925, Ладомир розгромив Кривбас у чемпіонаті України

Останні новини