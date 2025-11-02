Сістерс розгромили Поділля у 10-му турі чемпіонату України

Одеський клуб Сістерс без проблем обіграв ЕМС-Поділля в матчі 10-го туру чемпіонату України з футболу серед жіночих команд.

Поєдинок завершився з рахунком 3:0.

Усі голи були забиті ще в першому таймі. До 25 хвилини дублем відзначилася Прицина, а крапку в зустрічі поставила Майбородіна, яка забила на 32 хвилині.

Чемпіонат України з футболу серед жінок

10 тур, 1 листопада

Сістерс – ЕМС-Поділля 3:0 (3:0)

Голи: 1:0 – 19 Прицина, 2:0 – 25 Прицина, 3:0 – 32 Майбородіна

Ця перемога дозволила Сістерс відірватися від Шахтаря у боротьбі за топ-3 турнірної таблиці. Попереду тільки Металіст 1925 та Ворскла – головні фаворити на перемогу в чемпіонаті.

Нагадаємо, нещодавно жіноча збірна України зіграла внічию з Румунією у товариському матчі. А перед цим українки мінімально обіграли Словаччину.