Шахтар зазнав нищівної поразки в матчі жіночого чемпіонату України

У вівторок, 28 квітня, відбулися три матчі в рамках чемпіонату України з футболу-2025/26 серед жінок. У чемпіонській групі Металіст 1925 із рахунком 7:0 розгромив донецький Шахтар, а полтавська Ворскла виявилася сильнішою за Колос. У групі вибування уманські Пантери мінімально обіграли Кривбас.

Чемпіонат України-2025/26, жінки

5 тур, 28 квітня

Група вибування

Пантери Умань – Кривбас – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – 52 Лашко

Чемпіонська група

Колос – Ворскла – 1:3 (1:2)

Голи: 0:1 – 31 Козішкурт, 0:2 – 34 Радіонова, 1:2 – 41 Котяш, 1:3 – 79 Козішкурт

Шахтар – Металіст 1925 – 0:7 (0:5)

Голи: 0:1 – 12 Андрухів, 0:2 – 15 Молодюк, 0:3 – 22 Круніна, 0:4 – 34 Басанська, 0:5 – 37 Петрик, 0:6 – 60 Молодюк, 0:7 – 81 Хіміч

Напередодні у групі вибування Полісся розгромило ЕМС-Поділля.