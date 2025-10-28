Українська правда
Жіноча збірна України розписала мирову з Румунією у товариському матчі

Олександр Булава — 28 жовтня 2025, 20:09
УАФ

Жіноча збірна України зіграла внічию з Румунією у товариському матчі.

Зустріч завершилась з рахунком 1:1.

Українки вийшли вперед на 80-й хвилині гри після розіграшу кутового. Котик виграла боротьбу у повітрі та скинула м’яч головою на Шматко, яка також головою переправила його у ворота.

Румунки змогли відігратися вже за 3 хвилини, коли марку головою замкнула флангову передачу.

Товариський матч
28 жовтня

Румунія – Україна 1:1 (0:0)

Голи: 0:1 – 80 Шматко, 1:1 – 83 Марку 

Україна: Боклач, Котик, Шматко, Шайнюк, Басанська (Куп'як, 70), Петрик, Семків (Заборовець, 78), Овдійчук (к) (Радіонова, 70), Глущенко (Куніна, 78), Козлова (Савка, 89), Кравчук (Малахова, 89).

Нагадаємо, напередодні жіноча збірна України мінімально обіграла команду Словаччини.

