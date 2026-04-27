Полісся обіграло ЕМС-Поділля в жіночій Вищій лізі

Володимир Слюсарь — 27 квітня 2026, 16:35
women.polissya/Instagram
Полісся (Житомир)

26 квітня відбувся матч групи вибування жіночої Вищої ліги з футболу, де Полісся (Житомир) обіграло ЕМС-Поділля з рахунком 4:1.

Вікторія Серемчук з Полісся відкрила рахунок вже 11-й хвилині матчу. На 28-й – Аріна Паскаренко зрівняла рахунок. На 41-й – голом відзначилася Діана Мущенська, а в додаткові хвилини – забила Юлія Семенюк – обидва голи для Полісся.

У другому таймі на додаткових хвилинах Олена Марценюк з Полісся забила четвертий гол для команди.

Чемпіонат України-2025/26, жінки Група вибування
4 тур, 26 квітня

Полісся (Житомир) – ЕМС-Поділлся 4:1

Голи: 1:0 – 11 Серемчук, 1:1 – 28 Паскаренко, 2:1 – 41 Мущенська, 3:1 – 45+2 Семенюк, 4:1 – 90+4 Паскаренко.

Турнірна таблиця жіночої Вищої ліги з футболу
5 раунд чемпіонату Вищої ліги відбудеться 28 квітня. У Чемпіонській групі зіграють Колос – Ворскла та Шахтар – Металіст. Обидва матчі об 11:00.

У Групі вибування зіграють Пантери Умань – Кривбас о 13:00. 

Нагадаємо, що Металіст 1925 зіграв унічию з Колосом у жіночій Вищій лізі.

