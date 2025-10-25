Збірна України мінімально обіграла Словаччину в товариському матчі

Жіноча збірна України з футболу обіграла команду Словаччини в товариському матчі.

Гра завершилася з рахунком 2:1 на користь "синьо-жовтих".

Українки першими забили – Козлова відзначилася з передачі Глущенко.

Словачки за підтримки домашньої публіки, адже гра проходила в місті Сенець, зуміли зрівняти рахунок.

Незадовго до кінця першого тайму Ольга Басанська знову вивела Україну вперед. Захисниця чудово виконала штрафний удар.

У другому таймі команди голів не забивали.

Футбол – товариський матч

25 жовтня

Словаччина – Україна 1:2 (1:2)

Голи: 0:1 – Козлова (14), 1:1 – Міколайова (22), 1:2 – Басанська (34)

Для збірних це була сьома особиста зустріч. Українки мають тотальну перевагу: 6 перемог при 1 нічиїй. Різниця голів тепер становить 16:1.