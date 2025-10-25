Збірна України мінімально обіграла Словаччину в товариському матчі
УАФ
Жіноча збірна України з футболу обіграла команду Словаччини в товариському матчі.
Гра завершилася з рахунком 2:1 на користь "синьо-жовтих".
Українки першими забили – Козлова відзначилася з передачі Глущенко.
Словачки за підтримки домашньої публіки, адже гра проходила в місті Сенець, зуміли зрівняти рахунок.
Незадовго до кінця першого тайму Ольга Басанська знову вивела Україну вперед. Захисниця чудово виконала штрафний удар.
У другому таймі команди голів не забивали.
Футбол – товариський матч
25 жовтня
Словаччина – Україна 1:2 (1:2)
Голи: 0:1 – Козлова (14), 1:1 – Міколайова (22), 1:2 – Басанська (34)
Для збірних це була сьома особиста зустріч. Українки мають тотальну перевагу: 6 перемог при 1 нічиїй. Різниця голів тепер становить 16:1.