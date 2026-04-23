Металіст 1925 зіграв унічию з Колосом у жіночій Вищій лізі

У четвер, 23 квітня, відбувся черговий матч другого етапу чемпіонату України з футболу серед жіночих команд (Вища ліга, чемпіонська група), у якому Металіст 1925 зіграв унічию з Колосом.

Зустріч завершилася з рахунком 0:0.

Попри втрату очок харківський клуб продовжує очолювати турнірну таблицю, випереджаючи найближчого конкурента в особі Сістерс на 10 очок.

Колос із 36-ма заліковими балами йде 4-м.

Нагадаємо, вчора, 22 квітня, Сістерс знищили Ворсклу, а Пантери обіграли Полісся.