Аль-Наср Роналду зазнав розгромної поразки на старті азійської Ліги чемпіонів

У стартовому турі азійської Ліги чемпіонів сезону-2026/27 саудівський Аль-Наср з Кріштіану Роналду на виїзді зазнав поразки від Аль-Айна.

Зустріч завершилась з рахунком 0:4.

Господарі вийшли вперед на 25-й хвилині, коли Хуссін Рахімі скористався помилкою захисту та впевнено переграв голкіпера.

Saad Al Nasser… 💀



25’ | Al Ain 🇦🇪 1 - 0 Al Nassr (LDC asiatique) pic.twitter.com/d9z87cTvrO — SPL 🇸🇦 (@ActuSPL) September 15, 2026

У другій половині Рахімі оформив дубль, ще по голу в активі Суф'ян Рахімі та Йоргоса Якумакі.

😳🇸🇦 AL-NASSR PERDIÓ ¡¡4-0!! VS AL-AIN EN SU DEBUT POR LA CHAMPIONS DE ASIA.



El HORROR de la defensa y la cara de Cristiano Ronaldo… ❌ pic.twitter.com/zu4qu7Z3Lr — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) September 15, 2026

Азійська Ліга чемпіонів-2026/27

1 тур, 15 вересня

Аль-Айн – Аль-Наср 4:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 25 Рахімі, 2:0 – 63 Рахімі, 3:0 – 72 Суф'ян Рахімі, 4:0 – 85 Якумакіс

За час виступів у Саудівській Аравії Кріштіану Роналду вже встиг виграти Кубок арабських чемпіонів (2023), відзначившись дублем у фіналі, а також здобути титул чемпіона Саудівської Аравії в сезоні-2025/26.