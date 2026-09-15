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Аль-Наср Роналду зазнав розгромної поразки на старті азійської Ліги чемпіонів

Олександр Булава — 15 вересня 2026, 23:30
Аль-Наср Роналду зазнав розгромної поразки на старті азійської Ліги чемпіонів
Instagram/cristiano

У стартовому турі азійської Ліги чемпіонів сезону-2026/27 саудівський Аль-Наср з Кріштіану Роналду на виїзді зазнав поразки від Аль-Айна.

Зустріч завершилась з рахунком 0:4.

Господарі вийшли вперед на 25-й хвилині, коли Хуссін Рахімі скористався помилкою захисту та впевнено переграв голкіпера.

У другій половині Рахімі оформив дубль, ще по голу в активі Суф'ян Рахімі та Йоргоса Якумакі.

Азійська Ліга чемпіонів-2026/27
1 тур, 15 вересня

Аль-Айн – Аль-Наср 4:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 25 Рахімі, 2:0 – 63 Рахімі, 3:0 – 72 Суф'ян Рахімі, 4:0 – 85 Якумакіс

За час виступів у Саудівській Аравії Кріштіану Роналду вже встиг виграти Кубок арабських чемпіонів (2023), відзначившись дублем у фіналі, а також здобути титул чемпіона Саудівської Аравії в сезоні-2025/26.

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