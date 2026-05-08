Син Роналду привернув увагу ряду європейських топклубів

Цілий ряд європейських топклубів зацікавлені у підписанні Кріштіану Роналду-молодшого, сина 5-разового володаря Золотого м'яча.

Про це повідомляє The Sun.

Наразі Роналду-молодший виступає за юнацьку команду батька, Аль-Наср. 15-річний хлопець демонструє хороший рівень гри, та має шанси провести наступний сезон уже в дорослій команді Аль-Насра.

Проте сам Кріштіану-молодший мріє про кар'єру в європейському футболі. Варіантів продовження кар'єри в Європі у нього достатньо.

Інтерес до Роналду-молодшого проявляє цілий ряд європейських топклубів. Серед них – колишні команди його батька, Реал Мадрид і Спортинг, а також Баварія, ПСЖ і Боруссія Дортмунд.

Раніше Кріштіану Роналду-старший натякнув на завершення кар'єри.