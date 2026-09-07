Роналду нахабно підглянув тактичну підказку суперника, але це не врятувало Аль-Наср від поразки

Кріштіану Роналду став героєм вірусного моменту, хоча цього разу увагу привернув не голом, а своєю цікавістю до тактичних секретів суперника.

У матчі п'ятого туру чемпіонату Саудівської Аравії між Аль-Іттіхадом та "Аль-Насром" португалець помітив, як капітан господарів Данілу Перейра отримав від тренерського штабу записку з тактичними вказівками.

Роналду, який опинився зовсім поруч, вирішив не втрачати можливість. Португалець дуже неоднозначно підійшов до співвітчизника ззаду та почав нахабно підглядати, що саме написано на папірці.

Читайте також : Відео Роналду зустрівся з президентом ФІФА, але його реакція стала вірусною у соцмережах

Данілу швидко помітив, що відбувається, і кумедна ситуація одразу викликала усмішки в обох футболістів.

Більше того, захисник навіть не став нічого приховувати та сам показав Роналду записку.

Втім, навіть доступ до потенційних тактичних секретів суперника не допоміг Аль-Насру уникнути невдачі. Аль-Іттіхад здобув перемогу з рахунком 2:1 завдяки дублю Джорджа Іленіхени та завдав команді Анже Постекоглу першої поразки в сезоні.

Раніше повідомлялося, що Кріштіану Роналду забив черговий гол у чемпіонаті Саудівської Аравії, оновивши клубний рекорд Аль-Насра.