Роналду нахабно підглянув тактичну підказку суперника, але це не врятувало Аль-Наср від поразки
Кріштіану Роналду став героєм вірусного моменту, хоча цього разу увагу привернув не голом, а своєю цікавістю до тактичних секретів суперника.
У матчі п'ятого туру чемпіонату Саудівської Аравії між Аль-Іттіхадом та "Аль-Насром" португалець помітив, як капітан господарів Данілу Перейра отримав від тренерського штабу записку з тактичними вказівками.
Роналду, який опинився зовсім поруч, вирішив не втрачати можливість. Португалець дуже неоднозначно підійшов до співвітчизника ззаду та почав нахабно підглядати, що саме написано на папірці.
Данілу швидко помітив, що відбувається, і кумедна ситуація одразу викликала усмішки в обох футболістів.
Більше того, захисник навіть не став нічого приховувати та сам показав Роналду записку.
Втім, навіть доступ до потенційних тактичних секретів суперника не допоміг Аль-Насру уникнути невдачі. Аль-Іттіхад здобув перемогу з рахунком 2:1 завдяки дублю Джорджа Іленіхени та завдав команді Анже Постекоглу першої поразки в сезоні.
Раніше повідомлялося, що Кріштіану Роналду забив черговий гол у чемпіонаті Саудівської Аравії, оновивши клубний рекорд Аль-Насра.