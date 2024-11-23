Налаштований боротися за місце в першій команді: син Саленка – про свій дебют за Динамо

Півзахисник Роман Саленко прокоментував свій дебют за Динамо, наголосивши, що налаштований боротися за місце в першій команді й доводити своє право грати на дорослому рівні.

Слова молодого гравця наводить клубна пресслужба.

"Звичайно, дуже радий. Усі хлопці підтримали, коли виходив на заміну, трохи гумору було, тож на поле виходив із посмішкою. Тренер сказав робити все як і на тренуваннях – спокійно, впевнено. Загалом, більше жодних настанов не було.



Звісно, батько іноді дає поради, але в більшості я слухаю те, що каже тренер. Батько – це одне, а коли дається установка на гру – це зовсім інше.



Подальші плани? Зараз повертаюся до юнацької команди, з якою нам належить зіграти посеред тижня в Юнацькій Лізі УЄФА. Але, безперечно, налаштований боротися за місце в першій команді й доводити своє право грати на дорослому рівні", – сказав Саленко.