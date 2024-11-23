Син Олега Саленка дебютував за Динамо в офіційних матчах

Матч 14-го туру Української Прем'єр-ліги проти Чорноморця став дебютним для молодого півзахисника Динамо Романа Саленка в офіційних іграх за київський клуб.

Роман вийшов на заміну замість Віталія Буяльського на 90-й хвилині зустрічі.

Нагадаємо, що батько Романа Олег Саленко також виступав у складі Динамо. Загалом він з 1989 по 1992 роки провів у складі киян 129 матчів та відзначився 45 голами і 18 асистами.

Після перемоги кияни закріпили лідерство у турнірній таблиці, маючи 35 очок. Чорноморець залишився 13-м (12 очок). У наступному турі Динамо 1 грудня зіграє проти Колоса, а одесити цього ж дня зустрінуться з Олександрією.