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Син Олега Саленка дебютував за Динамо в офіційних матчах

Олексій Мурзак — 23 листопада 2024, 19:25
Син Олега Саленка дебютував за Динамо в офіційних матчах
Роман Саленко
fcdynamo.com

Матч 14-го туру Української Прем'єр-ліги проти Чорноморця став дебютним для молодого півзахисника Динамо Романа Саленка в офіційних іграх за київський клуб.

Роман вийшов на заміну замість Віталія Буяльського на 90-й хвилині зустрічі.

Нагадаємо, що батько Романа Олег Саленко також виступав у складі Динамо. Загалом він з 1989 по 1992 роки провів у складі киян 129 матчів та відзначився 45 голами і 18 асистами.

Після перемоги кияни закріпили лідерство у турнірній таблиці, маючи 35 очок. Чорноморець залишився 13-м (12 очок). У наступному турі Динамо 1 грудня зіграє проти Колоса, а одесити цього ж дня зустрінуться з Олександрією.

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