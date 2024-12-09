Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Cин Роналду підтвердив, що хоче зіграти з батьком в одному клубі

Руслан Травкін — 9 грудня 2024, 19:34
Cин Роналду підтвердив, що хоче зіграти з батьком в одному клубі
Кріштіану Роналду та син
Скріншот

Син Кріштіану Роналду, Кріштіану Роналду-молодший, заявив, що не проти зіграти за один клуб разом із батьком.

Про це він сказав у новому випуску на ютуб-каналі тата.

У нього запитали, чи хотів би він повторити подвиг Леброна та Бронні Джеймсів та зіграти разом в одній команді.

"Я сподіваюся, що так, вийде", – цитує слова Роналду-молодшого A Bola.

Роналду у лютому виповниться 40 років. Його син влітку відсвяткував 14-річчя.

Читайте також :
Пранк по-батьківськи: Леброн провчив свого сина перед дебютом в НБА
Кріштіану Роналду Аль-Наср Кріштіану Роналду-молодший

Кріштіану Роналду

Черговий гол Роналду не врятував Аль-Наср від поразки Аль-Іттіхаду
Моурінью: Мені не потрібен Роналду
Подвійне Siuuu: хайповий ютубер анонсував спільне відео з Роналду
Борги зіркам не пробачають: косметолог подав позов до суду на Роналду
Підготовка до Різдва йде повним ходом: кохана Роналду показала прикрашену ялинку

Останні новини