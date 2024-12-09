Cин Роналду підтвердив, що хоче зіграти з батьком в одному клубі

Син Кріштіану Роналду, Кріштіану Роналду-молодший, заявив, що не проти зіграти за один клуб разом із батьком.

Про це він сказав у новому випуску на ютуб-каналі тата.

У нього запитали, чи хотів би він повторити подвиг Леброна та Бронні Джеймсів та зіграти разом в одній команді.

" Я сподіваюся, що так, вийде", – цитує слова Роналду-молодшого A Bola.

Роналду у лютому виповниться 40 років. Його син влітку відсвяткував 14-річчя.