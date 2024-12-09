Cин Роналду підтвердив, що хоче зіграти з батьком в одному клубі
Кріштіану Роналду та син
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Син Кріштіану Роналду, Кріштіану Роналду-молодший, заявив, що не проти зіграти за один клуб разом із батьком.
Про це він сказав у новому випуску на ютуб-каналі тата.
У нього запитали, чи хотів би він повторити подвиг Леброна та Бронні Джеймсів та зіграти разом в одній команді.
"Я сподіваюся, що так, вийде", – цитує слова Роналду-молодшого A Bola.
Роналду у лютому виповниться 40 років. Його син влітку відсвяткував 14-річчя.