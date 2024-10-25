Пранк по-батьківськи: Леброн провчив свого сина перед дебютом в НБА

Нещодавно увесь світ баскетболу обговорював головну подію на старті сезону НБА – Леброн Джеймс та його 20-річний син Бронні стали першими батьком та сином в історії ліги, які зіграли пліч-о-пліч в одному матчу.

Джеймси провели на майданчику разом трохи менше трьох хвилин, а Лейкерс перемогли Міннесоту з рахунком 110:103. Леброн увійшов у трійку найрезультативніших гравців команди, а Джеймс-молодший за три хвилини встиг зробити одне підбирання.

Цікаво, що напередодні поєдинку в соціальних мережах з'явилося кумедне рекламне відео за участі легендарного батька та його перспективного сина. За сюжетом Леброн засипає автівку Бронні пластівцями, а щойно новачок Лейкерс виходить з дому, накиває п'ятами.

Відкривши двері, на Бронні висипається безліч пластівців, після чого Джеймс-старший радить сину не запізнюватися та слідувати за ним.