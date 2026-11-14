Збірна Португалії змінила дизайн сьомого номера на честь Роналду

Федерація футболу Португалії (FPF) змінила дизайн сьомого номера на футболках національної збірної, який протягом багатьох років був закріплений за Кріштіану Роналду.

Про це йдеться в заяві федерації.

Зміни набудуть чинності в матчі п'ятого туру Ліги націй проти збірної Данії. Водночас попередній шрифт і стиль цифри "7" вирішили зберегти як символ безцінної спадщини легендарного нападника.

У такий спосіб у FPF прагнуть підкреслити історичне значення цього номера та вшанувати колосальний внесок Роналду в розвиток португальського футболу.

"Від сьогодні ми матимемо іншу цифру 7 на футболці, але з тією самою сутністю та гордістю, залишивши попередній варіант для увічнення історії, яку ніколи не забудуть. Дякуємо, Кріштіану!" – йдеться в заяві.

Нагадаємо, 5 листопада Роналду оголосив про завершення кар'єри в збірній Португалії. Таке рішення було ухвалене після конфлікту з Жезушем, який виник наприкінці вересня.

Роналду виступав за збірну Португалії з 2003 року. Сумарно за цей час провів 234 матчі та забив 146 голів – за обома показниками він є рекордсменом команди.

Матч Португалія – Данія в межах 5 туру групового етапу Ліги націй заплановано на 14 листопада о 21:45 за київським часом.

Раніше повідомлялось, що син Кріштіану дебютував за португальську збірну U-17.