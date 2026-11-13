Син Роналду дебютував за збірну Португалії U-17
Син зіркового Кріштіану Роналду дебютував у складі збірної Португалії до 17 років.
Юний футболіст з'явився на полі у грі з Андоррою в межах відбору до Євро-2027 на 73 хвилині, замінивши Віктора Бастіанеле.
Сам матч завершився із рахунком 4:0 на користь португальців, які тепер очолюють свою відбіркову групу з трьома очками в активі. У наступній грі збірна Португалії U-17 зіграє 14 листопада проти однолітків з Болгарії.
Зазначимо, що цей дебют відбувся менш ніж через два тижні після скандального завершення міжнародної кар'єри Кріштіану Роналду дорослим, який пішов зі збірної після конфлікту з головним тренером.
Кріштіану-молодший виступає за юнацьку команду Аль-Насра і має досвід гри за збірні Португалії різних вікових груп: 9 матчів та три голи за U-16, 4 гри та 2 м'ячі у складі U-15.
Раніше легенда футболу Лотар Маттеус назвав відхід зіркового форварда зі збірної Португалії "ганебним".