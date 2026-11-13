Збірна Португалії проведе акцію вшанування Роналду на матчі з Данією
Гравці збірної Португалії запланували акцію на честь Кріштіану Роналду під час матчу з Данією в Лізі націй.
Про це повідомили у A Bola.
Футболісти вийдуть на поле у футболках з сьомим номером на спині, а на сьомій хвилині майбутнього поєдинку заплановано символічну акцію на честь Роналду.
Таке рішення команда ухвалила після зустрічі головного тренера "Лузітанців" Жорже Жезуша і її капітанів: Бернарду Сілви, Рубена Діаша та Бруну Фернандеша.
Нагадаємо, 5 листопада Роналду оголосив про завершення кар'єри в збірній Португалії. Таке рішення було ухвалене після конфлікту з Жезушем, який виник наприкінці вересня.
Роналду виступав за збірну Португалії з 2003 року. Сумарно за цей час провів 234 матчі та забив 146 голів – за обома показниками він є рекордсменом команди.
Матч Португалія – Данія в межах 5 туру групового етапу Ліги націй заплановано на 14 листопада о 21:45 за київським часом.
Раніше повідомлялось, що син Кріштіану дебютував за португальську збірну U-17.