Збірна Португалії проведе акцію вшанування Роналду на матчі з Данією

Гравці збірної Португалії запланували акцію на честь Кріштіану Роналду під час матчу з Данією в Лізі націй.

Про це повідомили у A Bola.

Футболісти вийдуть на поле у футболках з сьомим номером на спині, а на сьомій хвилині майбутнього поєдинку заплановано символічну акцію на честь Роналду.

Таке рішення команда ухвалила після зустрічі головного тренера "Лузітанців" Жорже Жезуша і її капітанів: Бернарду Сілви, Рубена Діаша та Бруну Фернандеша.

Нагадаємо, 5 листопада Роналду оголосив про завершення кар'єри в збірній Португалії. Таке рішення було ухвалене після конфлікту з Жезушем, який виник наприкінці вересня.

Роналду виступав за збірну Португалії з 2003 року. Сумарно за цей час провів 234 матчі та забив 146 голів – за обома показниками він є рекордсменом команди.

Матч Португалія – Данія в межах 5 туру групового етапу Ліги націй заплановано на 14 листопада о 21:45 за київським часом.

Раніше повідомлялось, що син Кріштіану дебютував за португальську збірну U-17.