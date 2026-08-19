УПЛ назвала найкращого тренера, гравця та символічну збірну 3 туру

Українська Прем'єр-ліга визначила символічну збірну третього туру, а також назвала найкращого тренера та гравця.

Про це повідомляє пресслужба УПЛ.

В опитуванні взяли участь ведучі УПЛ ТБ, а також журналісти провідних спортивних видань. Найкращим тренером за рішенням 38 експертів було визнано наставника Зорі Віктора Скрипника.

Його підопічні переграли на виїзді Полісся з рахунком 2:1. До трійки також увійшли Фран Фернандес (Карпати) та Віталій Пономарьов (Зоря).

Звання найкращого футболіста туру здобув Феліпе Вієйра. Півзахисник Карпат забив гол і віддав асист у поєдинку з Буковиною (3:0).

Символічна збірна 3 туру УПЛ: Горох (Верес) – Крупський (Харків), Яніч (Зоря), Стецьков (Карпати), Сідней (Лівий Берег) – Таллес (ЛНЗ), Феліпе (Карпати), Нестеренко (Зоря), Рівас (Кривбас) – Кравчук (ЛНЗ), Костенко (Карпати)

Наступний тур УПЛ стартує 28 серпня матчем Колос – Оболонь. Він має розпочатись о 15:30.