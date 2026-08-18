Тренер ЛНЗ зізнався, чи може хтось кинути виклик Шахтарю в УПЛ

Головний тренер ЛНЗ Віталій Пономарьов переконаний, що наразі жоден клуб УПЛ не може на рівних конкурувати із донецьким Шахтарем.

Його слова наводить Ютуб-канал черського клубу.

За словами наставника, Полісся, ЛНЗ, Харків та Карпати суттєво відстають від "гірників" в організації роботи, рівні організації клубу та новачків, яких вони купують.

"На сьогодні, на мою думку, ніхто не може. Я поясню, чому. Дуже добре, що з'являється Полісся Житомир, ФК Харків, Карпати, ЛНЗ роблять якісь кроки. Але наразі всі ці клуби суттєво відстають від Шахтаря не у рівні команди, а у рівні організації роботи, у рівні організації клубу, у рівні футболістів, яких вони купують. Тому на сьогодні це буде складно. Можливо, чемпіонат можна виграти, матч можна виграти. Ми також минулого року з трьох матчів жодного разу не програли Шахтарю. Але на дистанції, на мою думку, з Шахтарем буде тяжко змагатися", – заявив коуч клубу з Черкас.

Водночас Пономарьов додав, що виступи донеччан у Лізі чемпіонів можуть допомогти суперникам Шахтаря в УПЛ.

"Згадайте, як розвивався Шахтар. Вони теж не одразу були учасниками Ліги чемпіонів. Вони теж не одразу стали постійно вигравати чемпіонат України. На це також потрібен був час. Вони також дуже багато змінювали тренерів, поки не знайшли Луческу. Це складний процес. І на сьогодні будь-якому клубу України важко конкурувати з Шахтарем. Це я говорю свою суб'єктивну думку. Можливо, я помиляюся", – сказав Пономарьов.

Шахтар після трьох турів посідає 2-ге місце у турнірній таблиці УПЛ-2026/27, набравши максимальні 9 балів. Стільки ж очок у львівських Карпат, які несподівано опинилися на вершині.

Натомість Полісся, ЛНЗ та Харків йдуть ще нижче – 5-та, 7-ма та 9-та сходинки відповідно.

Раніше повідомлялося, що донецький клуб цікавиться 18-річним бразильським півзахисником Палмейраса Луїсом Пачеко.