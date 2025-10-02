УПЛ оголосила номінантів на звання найкращого гравця та тренера вересня

Українська Прем'єр-ліга оголосила номінантів на звання найкращого гравця та тренера вересня.

Про це повідомила пресслужба турніру.

Так, на індивідуальну нагороду серед наставників претендують Младен Бартулович (Металіст 1925), Кирило Нестеренко (Олександрія), Руслан Ротань (Полісся) та Владислав Лупашко (Карпати).

Також вісім футболістів позмагаються у своїй номінації.

Бруніньйо (Карпати)

Теді Цара (Олександрія)

Іван Калюжний (Металіст 1925)

Олександр Караваєв (Динамо Київ)

Педріньйо (Шахтар Донецьк)

Глейкер Мендоза (Кривбас)

Денис Мірошніченко (Карпати)

Олександр Філіппов (Полісся)

Зазначимо, що у серпні нагороди отримали представники Кудрівки – Василь Баранов та Андрій Сторчоус.

Раніше визначились найкращий гравець та тренер 7-го туру чемпіонату України.