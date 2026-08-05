УПЛ назвала найкращого тренера, гравця та символічну збірну 1 туру

Українська Прем'єр-ліга визначила символічну збірну першого туру, а також назвала найкращого тренера та гравця.

Про це повідомляє пресслужба УПЛ.

В опитуванні взяли участь ведучі УПЛ ТБ, а також журналісти провідних спортивних видань. Найкращим тренером за рішенням 31 експерта було визнано наставника Карпат Франа Фернандеса.

Його підопічні переграли на виїзді Кривбас із рахунком 4:1. До трійки також увійшли Сергій Нагорняк (Епіцентр) та Арда Туран (Шахтар).

Звання найкращого футболіста туру здобув Кауан Еліас. Форвард Шахтаря відзначився хеттриком у поєдинку з Кудрівкою (5:1).

Символічна збірна 1 туру УПЛ: Пеньков (Буковина) – Крупський (Харків), Джордан (Зоря), Бабогло (Карпати), Крушинський (Полісся) – Миронюк (Епіцентр), Робакідзе (Чорноморець), Сіфуентес (Епіцентр) – Аліссон (Шахтар), Велетень (Полісся), Кауан Еліас (Шахтар)

Наступний тур УПЛ стартує 8 серпня матчем Чорноморець – Колос. Він має розпочатись о 13:00.