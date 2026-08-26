Нападник збірної Англії перейде в Аль-Хіляль

Аль-Хіляль домовився з Астон Віллою щодо переходу форварда збірної Англії Оллі Воткінса.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Бірмінгемці у середу, 26 серпня, прийняли останню пропозицію щодо нападника. Сума трансферу 30-річного англійця складе 58,4 млн євро + 2 млн бонусами.

Впродовж тижня футболіст вилетить у Саудівську Аравію, щоб завершити перехід.

Раніше повідомлялося, що "віллани" прагнуть зберегти у своєму складі Воткінса щонайменше до кінця поточного сезону-2026/27, адже Оллі входить у плани головного тренера команди Унаї Емері.

Чинний контракт англійського форварда з Астон Віллою розрахований до кінця червня 2028-го. Портал Transfermarkt оцінює вартість гравця у 25 мільйонів євро.

Нагадаємо, що футболіст виступає за "левів" із вересня 2020-го, коли перебрався із Брентфорда. Від моменту переходу провів за "віллан" 278 ігор (108 голів та 47 асистів).

Раніше повідомлялося, що Аль-Хіляль через посередника зробив усний запит щодо трансферу 27-річного нігерійського форварда Віктора Осімхена.