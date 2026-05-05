Атлетик Більбао назвав ім’я нового головного тренера

Новим головним тренером Атлетика Більбао стане Едін Терзич.

Про це повідомляє пресслужба іспанського клубу.

Контракт із 43-річним німецьким фахівцем хорватського походження розрахований на два роки – до кінця червня 2028 року. Терзич приступить до виконання своїх обов'язків влітку поточного року, замінивши на посаді головного тренера Атлетика Ернесто Вальверде.

До цього Терзич працював головним тренером лише у Боруссії Дортмунд: у 2020 – 2021 і 2022 – 2024 роках. В 2021 році виграв із командою Кубок Німеччини, а в 2024 році дійшов до фіналу Ліги чемпіонів, де програв мадридському Реалу.

У поточному сезоні Атлетик іде восьмим у турнірній таблиці Ла Ліги. Від зони єврокубків баскська команда відстає на три очки.