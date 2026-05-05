Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Атлетик Більбао назвав ім’я нового головного тренера

Олег Дідух — 5 травня 2026, 13:33
Атлетик Більбао назвав ім’я нового головного тренера
Едін Терзич
Getty Images

Новим головним тренером Атлетика Більбао стане Едін Терзич.

Про це повідомляє пресслужба іспанського клубу.

Контракт із 43-річним німецьким фахівцем хорватського походження розрахований на два роки – до кінця червня 2028 року. Терзич приступить до виконання своїх обов'язків влітку поточного року, замінивши на посаді головного тренера Атлетика Ернесто Вальверде.

До цього Терзич працював головним тренером лише у Боруссії Дортмунд: у 2020 – 2021 і 2022 – 2024 роках. В 2021 році виграв із командою Кубок Німеччини, а в 2024 році дійшов до фіналу Ліги чемпіонів, де програв мадридському Реалу.

У поточному сезоні Атлетик іде восьмим у турнірній таблиці Ла Ліги. Від зони єврокубків баскська команда відстає на три очки.

Едін Терзич Атлетик Більбао

Атлетик Більбао

Атлетико Мадрид – Атлетик Більбао. Де та коли дивитися матч 32 туру Ла Ліги
Жирона з голом Циганкова поступись Бетісу, Реал Луніна переграв Осасуну в 33 турі Ла Ліги
Відомий журналіст розкрив прізвище головного фаворита на посаду тренера Атлетика
Колишній наставник Забарного став головним претендентом на посаду тренера Атлетика Більбао – інсайдер
Кінець епохи: багаторічний наставник Атлетика анонсував відхід з команди після завершення сезону

Останні новини