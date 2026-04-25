Атлетико Мадрид – Атлетик Більбао. Де та коли дивитися матч 32 туру Ла Ліги

У суботу, 25 квітня, на стадіоні "Сівітас Метрополітано" відбудеться матч 32 туру іспанської Ла Ліги, в якому мадридський Атлетико прийматиме Атлетик Більбао.

Відеотрансляцію матчу можна подивитися на телеканалі "MEGOGO Футбол 1" OTT-платформи MEGOGO. Початок о 17:15 за київським часом.

Зауважимо, що на думку ліцензованого букмекера betking, фаворитом матчу є "матрацники", перемога яких оцінюється коефіцієнтом 2,05. Натомість на звитягу гостей можна поставити з коефіцієнтом 3,50, на нічию – 3,75.

Зазначимо, що наразі Атлетико посідає четверту сходинку в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії, а клуб із Більбао – дев'яту. Вони мають у своєму активі 57 та 41 залікові бали відповідно.

