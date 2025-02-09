Барселона – найкраща команда Іспанії, – Сімеоне прокоментував нічию з Реалом

Головний тренер мадридського Атлетико Дієго Сімеоне прокоментував нічию в матчі з Реалом в межах 23 туру Ла Ліги.

Слова фахівця наводить Marca.

"У першому таймі ми зіграли добре, проте нам дещо не вистачало стійкості краще розпорядитись тими моментами, які ми мали. Пенальті? Я поважаю думку кожного.



У другій половині матчу вони більше пресингували, проте й ми мали реалізовувати свої контратаки. У нас були моменти. Те, що ми їх не змогли забити, призвело до голу Реала.

Я вважаю, що арбітр впорався із грою та тиском.

У нас дуже хороша позиція у чемпіонаті, але Барселона – найкраща команда Іспанії", – розповів Сімеоне.