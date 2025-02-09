Барселона – найкраща команда Іспанії, – Сімеоне прокоментував нічию з Реалом
Головний тренер мадридського Атлетико Дієго Сімеоне прокоментував нічию в матчі з Реалом в межах 23 туру Ла Ліги.
Слова фахівця наводить Marca.
"У першому таймі ми зіграли добре, проте нам дещо не вистачало стійкості краще розпорядитись тими моментами, які ми мали. Пенальті? Я поважаю думку кожного.
У другій половині матчу вони більше пресингували, проте й ми мали реалізовувати свої контратаки. У нас були моменти. Те, що ми їх не змогли забити, призвело до голу Реала.
Я вважаю, що арбітр впорався із грою та тиском.
У нас дуже хороша позиція у чемпіонаті, але Барселона – найкраща команда Іспанії", – розповів Сімеоне.
За підсумками 23 туру "вершкові" розмістились на першому місці у турнірній таблиці Ла Ліги, набравши 50 очок. Другу сходинку посідає Атлетико, який має на один заліковий бал менше.
Зазначимо, що на сайті "Чемпіон" є відеоогляд матчу між Реалом та Атлетико.
Раніше підсумки матчу підбив головний тренер мадридців Карло Анчелотті.