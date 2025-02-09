Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Барселона – найкраща команда Іспанії, – Сімеоне прокоментував нічию з Реалом

Володимир Максименко — 9 лютого 2025, 12:23
Барселона – найкраща команда Іспанії, – Сімеоне прокоментував нічию з Реалом
Дієго Сімеоне
Атлетико Мадрид

Головний тренер мадридського Атлетико Дієго Сімеоне прокоментував нічию в матчі з Реалом в межах 23 туру Ла Ліги.

Слова фахівця наводить Marca.

"У першому таймі ми зіграли добре, проте нам дещо не вистачало стійкості краще розпорядитись тими моментами, які ми мали. Пенальті? Я поважаю думку кожного.

У другій половині матчу вони більше пресингували, проте й ми мали реалізовувати свої контратаки. У нас були моменти. Те, що ми їх не змогли забити, призвело до голу Реала.
Я вважаю, що арбітр впорався із грою та тиском.

У нас дуже хороша позиція у чемпіонаті, але Барселона – найкраща команда Іспанії", – розповів Сімеоне.

За підсумками 23 туру "вершкові" розмістились на першому місці у турнірній таблиці Ла Ліги, набравши 50 очок. Другу сходинку посідає Атлетико, який має на один заліковий бал менше.

Зазначимо, що на сайті "Чемпіон" є відеоогляд матчу між Реалом та Атлетико.

Раніше підсумки матчу підбив головний тренер мадридців Карло Анчелотті.

Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Реал Мадрид Дієго Сімеоне Атлетико Мадрид

Дієго Сімеоне

Сімеоне провів 500-й матч у Ла Лізі, всі на чолі Атлетико
Сімеоне – про проблему Барселони з Ольмо: Сподіваюся, що правила стосуються всіх
Сімеоне визнаний найкращим тренером Прімери у грудні
Його Атлетико: секрети живучості Дієго Сімеоне
Сімеоне: Прийде час, коли Атлетико або я вирішимо розійтися

Останні новини