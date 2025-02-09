Гол Мбаппе врятував від поразки: огляд матчу Реал – Атлетико

У суботу, 8 лютого, відбувся центральний поєдинок 23-го туру Ла Ліги сезону-2024/25. У ньому зійшлися Реал та Атлетико.

Огляд матчу

Реал – Атлетико 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 – Альварес (35, пен), 1:1 – Мбаппе (50)

"Матрацники" першими відкрили рахунок – Альварес реалізував пенальті на 35-й хвилині.

"Бланкос" зуміли відновити паритет на початку другого тайму, коли Кіліан Мбаппе з лету вдало пробив точно в кут воріт.

Матч так і закінчився. Реал має 50 очок, що дозволяє йому лідирувати у турнірній таблиці. Команда Сімеоне набрала на 1 бал менше.

Барселона, яка набрала 45 пунктів, сьогодні проведе зустріч проти Севільї.