Не розумію такий пенальті, – Анчелотті прокоментував дербі з Атлетико

Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті прокоментував нічию в матчі з Атлетико в межах Ла Ліги.

Слова фахівця наводить Eurosport.

"Ми заслуговували більшого, особливо у другому таймі. Ситуація із пенальті дуже вплинула на нашу команду. Хоч ми зіграли внічию, проте я задоволений виступом гравців.



Футбольні люди не розуміють такі пенальті, я теж не розумію. Проте я не хочу вплутуватись у чергову суперечку.



Себальйос? Він зіграв дуже добре, як і Вальверде та центральні захисники. У вівторок ми побачимо, як команда відновиться, тому що це буде ще одна інтенсивна гра. Ті, хто не грав, мають перевагу", – поділився думками Анчелотті.