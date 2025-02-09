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Не розумію такий пенальті, – Анчелотті прокоментував дербі з Атлетико

Володимир Максименко — 9 лютого 2025, 11:19
Не розумію такий пенальті, – Анчелотті прокоментував дербі з Атлетико
Карло Анчелотті
independent.co.uk

Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті прокоментував нічию в матчі з Атлетико в межах Ла Ліги.

Слова фахівця наводить Eurosport.

"Ми заслуговували більшого, особливо у другому таймі. Ситуація із пенальті дуже вплинула на нашу команду. Хоч ми зіграли внічию, проте я задоволений виступом гравців.

Футбольні люди не розуміють такі пенальті, я теж не розумію. Проте я не хочу вплутуватись у чергову суперечку.

Себальйос? Він зіграв дуже добре, як і Вальверде та центральні захисники. У вівторок ми побачимо, як команда відновиться, тому що це буде ще одна інтенсивна гра. Ті, хто не грав, мають перевагу", – поділився думками Анчелотті.

За підсумками 23 туру "вершкові" розмістились на першому місці у турнірній таблиці Ла Ліги, набравши 50 очок. Другу сходинку посідає Атлетико, який має на один заліковий бал менше.

Зазначимо, що на сайті "Чемпіон" є відеоогляд матчу між Реалом та Атлетико.

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Карло Анчелотті

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