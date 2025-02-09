Не розумію такий пенальті, – Анчелотті прокоментував дербі з Атлетико
Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті прокоментував нічию в матчі з Атлетико в межах Ла Ліги.
Слова фахівця наводить Eurosport.
"Ми заслуговували більшого, особливо у другому таймі. Ситуація із пенальті дуже вплинула на нашу команду. Хоч ми зіграли внічию, проте я задоволений виступом гравців.
Футбольні люди не розуміють такі пенальті, я теж не розумію. Проте я не хочу вплутуватись у чергову суперечку.
Себальйос? Він зіграв дуже добре, як і Вальверде та центральні захисники. У вівторок ми побачимо, як команда відновиться, тому що це буде ще одна інтенсивна гра. Ті, хто не грав, мають перевагу", – поділився думками Анчелотті.
За підсумками 23 туру "вершкові" розмістились на першому місці у турнірній таблиці Ла Ліги, набравши 50 очок. Другу сходинку посідає Атлетико, який має на один заліковий бал менше.
Зазначимо, що на сайті "Чемпіон" є відеоогляд матчу між Реалом та Атлетико.