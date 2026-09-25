Сікан забив перший гол України в Лізі націй сезону-2026/27

Форвард Андерлехта Данило Сікан відкрив рахунок у виїзному матчі збірної України проти Угорщини в межах Ліги націй УЄФА.

Його м'яч став першим для української команди в новому розіграші турніру.

За три хвилини до перерви він вистрибнув найвище назустріч ідеальній передачі, яку виконав Георгій Судаков, та з близької відстані ударом головою відправив м'яч у правий кут воріт суперника.

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Після 1-го тайму Україна попереду – 1:0.

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