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Сікан забив перший гол України в Лізі націй сезону-2026/27

Олексій Мурзак — 25 вересня 2026, 22:51
Сікан забив перший гол України в Лізі націй сезону-2026/27
Данило Сікан
Getty Images

Форвард Андерлехта Данило Сікан відкрив рахунок у виїзному матчі збірної України проти Угорщини в межах Ліги націй УЄФА.

Його м'яч став першим для української команди в новому розіграші турніру.

За три хвилини до перерви він вистрибнув найвище назустріч ідеальній передачі, яку виконав Георгій Судаков, та з близької відстані ударом головою відправив м'яч у правий кут воріт суперника.

Відео MEGOGO

Після 1-го тайму Україна попереду – 1:0.

За текстовою онлайн-трансляцією можна стежити за посиланням.

Збірна України з футболу Ліга націй УЄФА Данило Сікан

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