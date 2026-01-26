Освистування є нормальним: Сікан – про свій дебютний матч за Андерлехт

Український нападник Данило Сікан прокоментував свій дебютний матч в складі Андерлехта, який відбувся в межах чемпіонату проти Дендера та завершився з рахунком 0:0, зазначивши, що погано зіграла вся команда.

Його слова наводить Voetbalkrant.

"Я не сказав би, що мав великі шанси, але можу забивати в таких ситуаціях, хоча це і було складно. Перший тайм для нас був невдалим, це цілком очевидно. У другому – стало краще, але ми не змогли забити. Треба забути про це та рухатися далі.

Трохи був здивований своїм потраплянням у старт, бо я щойно приїхав. Це означає, що зміг продемонструвати навички на тренуваннях. Сподіваюся показати себе у матчах й забивати голи. Моя мета тут – багато вигравати. Я командний футболіст, але й прагну забивати. Це великий клуб. Ми грали погано, тому освистування є нормальним. Я розумію", – зазначив він.

Як відомо, статистичний портал SofaScore оцінив дебют форварда у 6,8 балів, що стало одним з найгірших результатів у складі команди, гірше виступили лише двоє його одноклубників.

Сікан став повноцінним гравцем Андерлехта 21 січня 2026 року, перейшовши з Трансборспору. Контракт розрахований до кінця сезону 2029/30.