Сікан оцінив дебютний для себе сезон в Андерлехті після переможного дубля в чемпіонаті Бельгії

Денис Іваненко — 22 травня 2026, 11:29
Данило Сікан
Getty Images

Український форвард Данило Сікан поділився емоціями після матчу Андерлехт – Сінт Трейден (3:1), в якому він відзначився дублем.

Його слова передає Walfoot.

25-річний нападник заявив, що щасливий, адже нарешті відновився від пошкодження та не відчуває дискомфорту. При цьому він самокритично оцінив власний виступ у нинішньому сезоні та сподівається в наступній кампанії продемонструвати значний прогрес.

"Нарешті я почуваюся на 100%. Я дуже щасливий забити ці голи, які є такими важливими для команди. Публіка очікує від Андерлехта кращого, ніж четверте місце, але було необхідно його гарантувати, і це зроблено. Я багато працював, щоб повернутися після травми.

Все просто: для мене це провальний сезон. Саме так я це бачу. Але ці голи – не тільки мої, це голи всієї команди. Чи найважливіші це голи в моїй кар'єрі? Ну... скажімо так, це мої два найважливіші голи за Андерлехт", – сказав Сікан.

Зазначимо, що Данило виступає за Андерлехт з січня 2026 року, перейшовши з турецького Трабзонспора за 4 мільйони євро. За бельгійський колектив він провів десять матчів, і до цього мав у своєму активі тільки один асист.

В останньому турі Ліги Жупіле його команда зіграє на виїзді проти Рояль Уніона СЖ. Гра відбудеться 24 травня та розпочнеться о 19:30 за київським часом.

Андерлехт Данило Сікан

Данило Сікан

