Сікан відзначився дебютною результативною дією за Андерлехт

Український форвард Андерлехта Данило Сікан став автором гольової передачі в матчі 38-го туру чемпіонату Бельгії проти Мехелена.

На 17-й хвилині зустрічі 25-річний українець допоміг Натану Саліба зрівняти рахунок. Для Сікана це перша результативна дія у складі Андерлехта.

У підсумку поєдинок Андерлехт – Мехелен завершився внічию 2:2. Український нападник відіграв 75 хвилин. Портал SofaScore поставив Данилу оцінку 7,1 бала.

Зазначимо, що Сікан став п'ятим українцем, який віддав гольову передачу за Андерлехт. Раніше асистами відзначалися Олег Ящук (15 асистів), Олександр Яковенко (6), Євген Макаренко (2) та Богдан Михайличенко (2).

Нагадаємо, що Данило Сікан став гравцем Андерлехта взимку 2026 року. За трансфер українського форварда Трабзонспор отримав 4 млн євро.

Через травму колишній нападник збірної України пропустив 2,5 місяця. У поточному сезоні Сікан зіграв за Андерлехт 9 матчів та віддав 1 асист. У турнірній таблиці чемпіонату Бельгії команда українця посідає 4-те місце.

Раніше повідомлося, що Сікан не допоміг Андерлехту уникнути поразки у фіналі Кубку Бельгії.