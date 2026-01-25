Українська правда
Український форвард дебютував за Андерлехт у чемпіонаті Бельгії

Катерина Лисянська — 25 січня 2026, 20:33
Нападник збірної України Данило Сікан вже дебютував за бельгійський Андерлехт у матчі 22-го туру Ліги Жупіле проти Дендера.

Новачок "пурпурово-білих" одразу отримав місце у стартовому складі.

Сікан став лише 5 українським гравцем в історії Андерлехта. До цього за команду виступали Богдан Михайличенко, Євген Макаренко, Олександр Яковенко, Олег Ящук.

Наразі Андерлехт з 35 очками посідає четверте місце у турнірній таблиці чемпіонату.

У цьому сезоні Данило відзначився 4 забитими м'ячами у 16 матчах.

Сікан став повноцінним гравцем Андерлехта 21 січня 2026 року, перейшовши з Трансборспору. Контракт розрахований до кінця сезону 2029/30. 

Турецький клуб отримав за перехід форварда 4 мільйони євро.

