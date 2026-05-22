Сікан відзначився дебютними голами за Андерлехт

Український центральний форвард Данило Сікан вперше забив гол за бельгійський Андерлехт у 39 турі чемпіонату Бельгії проти Сінт-Трейден.

На 20-й хвилині зустрічі 25-річний українець відкрив рахунок матчу, а вже на другій компенсованій хвилині першого тайму забив другий гол.

У підсумку Андерлехт переграв Сінт-Трейден з рахунком 3:1. Український нападник відіграв 62 хвилини. Портал SofaScore поставив Данилу оцінку 8,8 бала.

Зазначимо, що Сікан став четвертим українцем, який забивав за Андерлехт, та третім українцем за кількістю голів. Раніше забитими м'ячами відзначалися Олег Ящук (43), Олександр Яковенко (12), та Богдан Михайличенко (1).

Нещодавно футболіст відзначився дебютною результативною дією за Андерлехт.

Нагадаємо, що Данило Сікан став гравцем Андерлехта взимку 2026 року. За трансфер українського форварда Трабзонспор отримав 4 млн євро.

Через травму колишній нападник збірної України пропустив 2,5 місяця. У поточному сезоні Сікан зіграв за Андерлехт 9 матчів та віддав 1 асист. У турнірній таблиці чемпіонату Бельгії команда українця посідає 4-те місце.

