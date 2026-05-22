Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Сікан відзначився дебютними голами за Андерлехт

Володимир Слюсарь — 22 травня 2026, 00:42
Сікан відзначився дебютними голами за Андерлехт
Данило Сікан
ФК Андерлехт

Український центральний форвард Данило Сікан вперше забив гол за бельгійський Андерлехт у 39 турі чемпіонату Бельгії проти Сінт-Трейден.

На 20-й хвилині зустрічі 25-річний українець відкрив рахунок матчу, а вже на другій компенсованій хвилині першого тайму забив другий гол.

У підсумку Андерлехт переграв Сінт-Трейден з рахунком 3:1. Український нападник відіграв 62 хвилини. Портал SofaScore поставив Данилу оцінку 8,8 бала.

Зазначимо, що Сікан став четвертим українцем, який забивав за Андерлехт, та третім українцем за кількістю голів. Раніше забитими м'ячами відзначалися Олег Ящук (43), Олександр Яковенко (12), та Богдан Михайличенко (1).

Нещодавно футболіст відзначився дебютною результативною дією за Андерлехт.

Нагадаємо, що Данило Сікан став гравцем Андерлехта взимку 2026 року. За трансфер українського форварда Трабзонспор отримав 4 млн євро.

Через травму колишній нападник збірної України пропустив 2,5 місяця. У поточному сезоні Сікан зіграв за Андерлехт 9 матчів та віддав 1 асист. У турнірній таблиці чемпіонату Бельгії команда українця посідає 4-те місце.

Раніше повідомлося, що Сікан не допоміг Андерлехту уникнути поразки у фіналі Кубку Бельгії.

Андерлехт Чемпіонат Бельгії Данило Сікан

Андерлехт

Сікан відзначився дебютною результативною дією за Андерлехт
Сікан не допоміг Андерлехту уникнути поразки у фіналі Кубку Бельгії
Сікан переніс операцію та пропустить місяць – ЗМІ
Український форвард європейського клубу ризикує пропустити залишок поточного сезону
Нічого не досягнув: ексфорвард Андерлехта нищівно розкритикував Сікана

Останні новини