Сікан не допоміг Андерлехту уникнути поразки у фіналі Кубку Бельгії

У четвер, 14 травня, відбувся фінал Кубку Бельгії з футболу сезону-2025/26, у якому Андерлехт поступився Юніону.

В основний час команди сильнішого не виявили, зігравши 1:1. На 74-й хвилині Макаллістер вивів Юніон вперед, однак під завершення основного часу Цветвокич відновив паритет на табло та перевів гру в овертайми.

Зазначимо за хвилину до завершення основного часу на заміну в Андерлехті вийшов український нападник Данило Сікан, однак по ходу овертаймів він не зміг допомогти своїй команді, яка пропустила ще двічі та у підсумку зазнала поразки.

Кубок Бельгії з футболу

Фінал

Юніон – Анлерлехт 3:1 (1:1)

Голи: 1:0 – 74 Макаллістер, 1:1 – 89 Цветкович, 2:1 – 95 Фусейні, 3:1 – 100 Родрігес

Нагадаємо, 13 травня, Трабзонспор із колишнім одноклубником Сікана, Олександром Зубковим, здобув вольову перемогу над Генчлербірлігі та вийшов у фінал Кубку Туреччини.