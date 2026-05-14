Сікан не допоміг Андерлехту уникнути поразки у фіналі Кубку Бельгії
У четвер, 14 травня, відбувся фінал Кубку Бельгії з футболу сезону-2025/26, у якому Андерлехт поступився Юніону.
В основний час команди сильнішого не виявили, зігравши 1:1. На 74-й хвилині Макаллістер вивів Юніон вперед, однак під завершення основного часу Цветвокич відновив паритет на табло та перевів гру в овертайми.
Зазначимо за хвилину до завершення основного часу на заміну в Андерлехті вийшов український нападник Данило Сікан, однак по ходу овертаймів він не зміг допомогти своїй команді, яка пропустила ще двічі та у підсумку зазнала поразки.
Кубок Бельгії з футболу
Фінал
Юніон – Анлерлехт 3:1 (1:1)
Голи: 1:0 – 74 Макаллістер, 1:1 – 89 Цветкович, 2:1 – 95 Фусейні, 3:1 – 100 Родрігес
Нагадаємо, 13 травня, Трабзонспор із колишнім одноклубником Сікана, Олександром Зубковим, здобув вольову перемогу над Генчлербірлігі та вийшов у фінал Кубку Туреччини.