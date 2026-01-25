Українська правда
Дебютом не вразив: Сікан дізнався оцінку за свій перший проведений матч у складі Андерлехта

Олексій Мурзак — 25 січня 2026, 22:54
Данило Сікан
Getty Images

Український нападник Данило Сікан дізнався свою оцінку за проведений дебютний матч в складі Андерлехта, який відбувся в межах чемпіонату проти Дендера та завершився з рахунком 0:0.

Статистичний портал SofaScore оцінив дебют форварда у 6,8 балів, що стало одним з найгірших результатів у складі команди, гірше виступили лише двоє його одноклубників.

Сікан вийшов у старті та відіграв 68 хвилин, завдавши два удари. Один удар був по воротах, а один – у положенні поза грою. Всього на рахунку нападника 28 дотиків, один з яких був невдалим.

Гравець зробив 67% точних передач, тричі відібрав м'яч у суперника, виграв 4 з 7 єдиноборств на полі і два з 5 в повітрі. Також він заробив на собі 4 фоли.

Сікан став повноцінним гравцем Андерлехта 21 січня 2026 року, перейшовши з Трансборспору. Контракт розрахований до кінця сезону 2029/30.

Турецький клуб отримав за перехід форварда 4 мільйони євро.

