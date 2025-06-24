Був здивований, – Сікан розповів про свій трансфер у Трабзонспор
Колишній нападник донецького Шахтаря Данило Сікан розповів про свої відчуття, коли він переходив у Трабзонспор.
Футболіст поспілкувався з Ігорем Цигаником.
"Я також був здивований, що мене так легко відпустили. Мабуть, усі були здивовані. Але у нас була розмова стосовно цього, коли я підписував новий контракт.
Мені, в принципі, сказали: "Якщо буде пропозиція – ми готові тебе відпустити не за космічні гроші. Якщо по тобі прийде нормальна пропозиція – будемо розмовляти".
Були пропозиції взимку й у літнє трансферне вікно – їх не розглядали. А потім взимку прийшла пропозиція від Трабзонспора, і так вийшло, що мене відпустили", – сказав Сікан.
Нагадаємо, форвард став гравцем Трабзонспора взимку 2025 року. З того часу Данило зіграв 18 матчів, у яких забив три голи та віддав дві результативні передачі.
Окрім Данила, у складі турецького колективу грають також Олександр Зубков та Арсеній Батагов.
Раніше Сікан поскаржився на бразильців, з якими грав у донецькому Шахтарі.