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Був здивований, – Сікан розповів про свій трансфер у Трабзонспор

Володимир Максименко — 24 червня 2025, 14:20
Був здивований, – Сікан розповів про свій трансфер у Трабзонспор
x.com/Trabzonspor

Колишній нападник донецького Шахтаря Данило Сікан розповів про свої відчуття, коли він переходив у Трабзонспор.

Футболіст поспілкувався з Ігорем Цигаником.

"Я також був здивований, що мене так легко відпустили. Мабуть, усі були здивовані. Але у нас була розмова стосовно цього, коли я підписував новий контракт.

Мені, в принципі, сказали: "Якщо буде пропозиція – ми готові тебе відпустити не за космічні гроші. Якщо по тобі прийде нормальна пропозиція – будемо розмовляти".

Були пропозиції взимку й у літнє трансферне вікно – їх не розглядали. А потім взимку прийшла пропозиція від Трабзонспора, і так вийшло, що мене відпустили", – сказав Сікан.

Нагадаємо, форвард став гравцем Трабзонспора взимку 2025 року. З того часу Данило зіграв 18 матчів, у яких забив три голи та віддав дві результативні передачі.

Окрім Данила, у складі турецького колективу грають також Олександр Зубков та Арсеній Батагов.

Раніше Сікан поскаржився на бразильців, з якими грав у донецькому Шахтарі.

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