Був здивований, – Сікан розповів про свій трансфер у Трабзонспор

Колишній нападник донецького Шахтаря Данило Сікан розповів про свої відчуття, коли він переходив у Трабзонспор.

Футболіст поспілкувався з Ігорем Цигаником.

"Я також був здивований, що мене так легко відпустили. Мабуть, усі були здивовані. Але у нас була розмова стосовно цього, коли я підписував новий контракт.



Мені, в принципі, сказали: "Якщо буде пропозиція – ми готові тебе відпустити не за космічні гроші. Якщо по тобі прийде нормальна пропозиція – будемо розмовляти".



Були пропозиції взимку й у літнє трансферне вікно – їх не розглядали. А потім взимку прийшла пропозиція від Трабзонспора, і так вийшло, що мене відпустили", – сказав Сікан.