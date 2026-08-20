Чіткий меседж для Мальдери: Сікан відзначився черговим голом у Лізі Європи

Український форвард Данило Сікан відзначився черговим голом за Андерлехт у кваліфікації Ліги Європи-2026/27.

25-річний нападник став автором третього голу у ворота казахстанського Кайрата у першому поєдинку фінального етапу відбору.

Українець забив ударом головою після розіграшу кутового під завісу першого тайму (на 45+1 хвилині), встановивши остаточний результат першої половини зустрічі – 3:0 на користь бельгійської команди, яка з 38-ї хвилини грає у більшості після вилучення захисника Кайрата Широбокова.

Матч-відповідь запланований на 27 серпня (о 21:30 за київським часом).

Перед цією грою в активі Сікана було вже три результативні удари у поточному розіграші Ліги Європи. Два у ворота шведського Хаммербю, який Андерлехт пройшов у другому кваліфікаційному раунді (сумарно за двома матчами 4:1 на користь бельгійців), а також один грецькому ПАОКу (загалом за двома зустрічами 4:2).

Нагадаємо, що Данило приєднався до бельгійського клубу взимку 2026-го, перебравшись із турецького Трабзонспора. У минулому сезоні-2025/26 українець зіграв 11 матчів за клуб із Бельгії, у яких відзначився двома голами та одним асистом. Портал Transfermarkt оцінює українського нападника у 4 мільйони євро.