Їх потрібно ледь не бити щодня, – Сікан відверто розповів про бразильців Шахтаря
Нападник Трабзонспора Данило Сікан розповів про проблеми Маріно Пушича в роботі з бразильськими легіонерами Шахтаря.
Футболіст поділився думками в інтерв'ю Ігорю Циганику.
"Пушич дуже гарна людина. Я йому вдячний за все, що він для мене зробив. Чому не пішло? В той період чемпіонату приходило дуже багато бразильців, яким потрібно все показувати, як дітям розповідати.
Я його прекрасно розумію, бо з бразильцями дуже важко працювати. Їх завжди потрібно ледь не бити кожен день. Вони просто потім залазять на голову і тебе ставлять на другий план, а себе – на перший.
Я розумію Пушича – йому привозять бразильців, а йому треба їх виховувати, показувати як пресингувати, а вони ж нічого не знають", – розповів Сікан.
Окрім того, українець звинуватив легіонерів у деяких програних матчах "гірників.
"Я це сам просто побачив, коли ми в першому колі програли дуже багато матчів через те, що хтось з бразильців не добіг. Ми мали конфлікти потім всередині команди між українцями та бразильцями. Це нормально, це футбол і конфлікт в команді, коли хтось щось не робить… Розумійте, за що ви граєте. Ви граєте за Шахтар, не за Бразилію, тут потрібно поважати одне одного", – додав Сікан.
Нагадаємо, форвард став гравцем Трабзонспора взимку 2025 року. З того часу Данило зіграв 18 матчів, у яких забив три голи та віддав дві результативні передачі.
Раніше турецький колектив визначився з ціною, яку мають заплатити зацікавлені у Сікані клуби.