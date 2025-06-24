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Їх потрібно ледь не бити щодня, – Сікан відверто розповів про бразильців Шахтаря

Володимир Максименко — 24 червня 2025, 10:53
Їх потрібно ледь не бити щодня, – Сікан відверто розповів про бразильців Шахтаря
Данило Сікан
ФК Шахтар

Нападник Трабзонспора Данило Сікан розповів про проблеми Маріно Пушича в роботі з бразильськими легіонерами Шахтаря.

Футболіст поділився думками в інтерв'ю Ігорю Циганику.

"Пушич дуже гарна людина. Я йому вдячний за все, що він для мене зробив. Чому не пішло? В той період чемпіонату приходило дуже багато бразильців, яким потрібно все показувати, як дітям розповідати.

Я його прекрасно розумію, бо з бразильцями дуже важко працювати. Їх завжди потрібно ледь не бити кожен день. Вони просто потім залазять на голову і тебе ставлять на другий план, а себе – на перший.

Я розумію Пушича – йому привозять бразильців, а йому треба їх виховувати, показувати як пресингувати, а вони ж нічого не знають", – розповів Сікан.

Окрім того, українець звинуватив легіонерів у деяких програних матчах "гірників.

"Я це сам просто побачив, коли ми в першому колі програли дуже багато матчів через те, що хтось з бразильців не добіг. Ми мали конфлікти потім всередині команди між українцями та бразильцями. Це нормально, це футбол і конфлікт в команді, коли хтось щось не робить… Розумійте, за що ви граєте. Ви граєте за Шахтар, не за Бразилію, тут потрібно поважати одне одного", – додав Сікан.

Нагадаємо, форвард став гравцем Трабзонспора взимку 2025 року. З того часу Данило зіграв 18 матчів, у яких забив три голи та віддав дві результативні передачі.

Раніше турецький колектив визначився з ціною, яку мають заплатити зацікавлені у Сікані клуби

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