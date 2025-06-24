Їх потрібно ледь не бити щодня, – Сікан відверто розповів про бразильців Шахтаря

Нападник Трабзонспора Данило Сікан розповів про проблеми Маріно Пушича в роботі з бразильськими легіонерами Шахтаря.

Футболіст поділився думками в інтерв'ю Ігорю Циганику.

"Пушич дуже гарна людина. Я йому вдячний за все, що він для мене зробив. Чому не пішло? В той період чемпіонату приходило дуже багато бразильців, яким потрібно все показувати, як дітям розповідати.



Я його прекрасно розумію, бо з бразильцями дуже важко працювати. Їх завжди потрібно ледь не бити кожен день. Вони просто потім залазять на голову і тебе ставлять на другий план, а себе – на перший.