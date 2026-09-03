Заявка на виклик у збірну? Сікан відзначився черговим голом за Андерлехт

Данило Сікан відзначився голом у матчі 3-го туру бельгійської Ліги Жупіле між Андерлехтом і Кортрейком.

Український форвард відкрив рахунок у зустрічі під завісу першого тайму. Для колишнього нападника донецького Шахтаря цей м'яч став шостим у поточному сезоні-2026/27 (у 10-ти іграх) та дебютним у новому розіграші бельгійського чемпіонату.

Усі решту своїх результативних ударів він оформив у кваліфікації Ліги Європи – дублі у володіння Хаммербю та Кайрата, а також один м'яч забив ПАОКу.

Сікан своєю гольовою феєрією гучно стукається у двері збірної України перед вересневими матчами.

Нагадаємо, що Данило приєднався до бельгійського клубу взимку 2026-го, перебравшись із турецького Трабзонспора. У минулому сезоні-2025/26 українець зіграв 11 матчів за клуб із Бельгії, у яких відзначився двома голами та одним асистом. Портал Transfermarkt оцінює українського нападника у 4 мільйони євро.