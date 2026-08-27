Сікан знову забиває за Андерлехт: українець відзначився у кваліфікації Ліги Європи

Український нападник Данило Сікан продовжив результативну серію за Андерлехт у кваліфікації Ліги Європи сезону-2026/27.

25-річний форвард подвоїв перевагу своєї команди у матчі-відповіді фінального раунду відбору проти казахстанського Кайрата. Отримавши передачу в штрафному майданчику, Сікан технічно обійшов оборонця та точним ударом спрямував м'яч повз воротаря суперників.

Перед цією грою в активі Сікана було вже чотири результативні удари у поточному розіграші Ліги Європи. Два у ворота шведського Хаммербю, який Андерлехт пройшов у другому кваліфікаційному раунді (сумарно за двома матчами 4:1 на користь бельгійців), один грецькому ПАОКу (загалом за двома зустрічами 4:2) та м'яч у першій зустрічі з Кайратом.

Нагадаємо, що Данило приєднався до бельгійського клубу взимку 2026-го, перебравшись із турецького Трабзонспора. У минулому сезоні-2025/26 українець зіграв 11 матчів за клуб із Бельгії, у яких відзначився двома голами та одним асистом. Портал Transfermarkt оцінює українського нападника у 4 мільйони євро.