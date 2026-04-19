Епіцентр спробує перервати переможну серію "левів": прогноз на матч проти Карпат в УПЛ

У неділю, 19 квітня, Епіцентр прийме львівські Карпати у рамках 24-го туру Української Прем'єр-ліги з футболу сезону-2025/26.

На думку ліцензованого букмекера betking, фаворитом матчу є гості зі Львова. Перемогу "зелено-білих" оцінюють у 2,28, тоді як на звитягу Епіцентра дають коефіцієнт 3,33. Нічия – 3,25.

Команда Франа Фернандеса приїде на арену "Лівий Берег" (о 15:30), маючи у своєму активі чотири перемоги поспіль. Востаннє "леви" зазнавали поразки ще 1 березня, коли вдома мінімально поступилися ковалівському Колосу (0:1).

Завдяки такій переможній ході "зелено-білі" набрали вже 32 очки та посідають 9-те місце у турнірній таблиці УПЛ.

Натомість Епіцентр у минулому турі програв на виїзді луганській Зорі 0:1. Підопічні Сергія Нагорняка із 23 балами йдуть поблизу зони стикових матчів за збереження прописки в еліті – 12-та сходинка.

У цьому протистоянні львівський клуб захоче взяти реванш у суперника, якому програв на власному полі у першому колі чемпіонату 1:3.

Відзначимо, що через дискваліфікацію тренерський штаб львів'ян не може розраховувати на флангового захисника Дениса Мірошніченка та лідера Бруніньйо.

