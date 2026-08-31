Ювентус підпише нападника збірної Німеччини

Нападник Ньюкасла та збірної Німеччини Нік Вольтемаде близький до переходу в Ювентус.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Клуби домовились про перехід 24-річного форварда, який відбудеться на правах оренди за 3,5 млн фунтів. В угоді не буду прописано опцію чи зобов'язання викупу.

Вольтемаде перейшов у Ньюкасл зі Штутгарта влітку 2025 року за 75 мільйонів євро. В минулому сезоні на його рахунку 11 голів і 5 асистів у 51 матчі в усіх турнірах.

Контракт 24-річного нападника діє до літа 2031 року, трансферна вартість оцінюється в 55 мільйонів євро. На рахунку Вольтемаде 4 голи в 12 матчах за збірну Німеччини.

Напередодні Ювентус розпочав перемовини з Манчестер Юнайтед щодо потенційного підписання нідерландського нападника Джошуа Зіркзе.