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Ювентус підпише нападника збірної Німеччини

Олександр Булава — 31 серпня 2026, 22:36
Ювентус підпише нападника збірної Німеччини
Нік Вольтемаде
Getty Images

Нападник Ньюкасла та збірної Німеччини Нік Вольтемаде близький до переходу в Ювентус.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Клуби домовились про перехід 24-річного форварда, який відбудеться на правах оренди за 3,5 млн фунтів. В угоді не буду прописано опцію чи зобов'язання викупу.

Вольтемаде перейшов у Ньюкасл зі Штутгарта влітку 2025 року за 75 мільйонів євро. В минулому сезоні на його рахунку 11 голів і 5 асистів у 51 матчі в усіх турнірах.

Контракт 24-річного нападника діє до літа 2031 року, трансферна вартість оцінюється в 55 мільйонів євро. На рахунку Вольтемаде 4 голи в 12 матчах за збірну Німеччини.

Напередодні Ювентус розпочав перемовини з Манчестер Юнайтед щодо потенційного підписання нідерландського нападника Джошуа Зіркзе.

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